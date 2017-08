WILLIAM WORMSER – Jede Idee

“Hirnfickboogie”. Hm. Welch ein schöner Songtitel. Aber nicht nur dieses Songtitels wegen sollte man sich die Zeit nehmen, in “Jede Idee” von WILLIAM WORMSER zumindest einmal reinzuhören, denn hier steckt jede Menge sprachlich versierter schwarzer Humor drin, für den sich Zeit und Ohr lohnt. Eine kleine Warnung sei jedoch schon einmal angebracht: Man sollte den “Hirnfickboogie” nicht in der Bahn hören, da es leider ein ziemlicher Ohrwurm mit großem Mitsingcharakter ist. WILLIAM WORMSER beschränkt sich auf diesem Album auf das essentielle Werkzeug eines Songwriters: Gitarre und Gesang. Und – es wirkt. Ob nun rhythmisch getriebener oder zartbesaitet, der Berliner überzeugt in jeder Schublade (was jetzt nur als Metapher, nicht als Wertung, hergenommen wurde). Wem es gelingt, ein sechsminütiges Meisterwerk über ein nicht ganz so gemütliches Möbelstück in der WG-Küche (“Unbequemer Stuhl”) zu schreiben und dabei nicht ins Lächerliche abzurutschen, dem gebührt schon einiges an Lob und Beifall. Wer in diesem Song dann noch “Zwiebeln” auf “verübeln” reimt, hat endgültig gewonnen, würde ich sagen. WILLIAM WORMSER ist ein weiterer Beweis für das gute Gespür, das Ahuga! für neue, unbekannte Songwriter und Liedermacher hat. Also: Reingehört!

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 19.05.2017