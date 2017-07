WILJALBA – Blackbird

Dass man es bei David Frikell alias WILJALBA nicht mit einem Singer/Songwriter des Typs „perfekter Schwiegersohn“ zu tun hat, verdeutlicht bereits seine äußere Erscheinung. Mit seinen langen Haaren und dem nicht unbedingt akkurat gestutzten Bart erinnert er vielmehr an eine verwegene Mischung aus Charles Manson und Jesus. Und das soll an dieser Stelle keineswegs despektierlich gemeint sein, sondern unterstreicht vielmehr, dass wir es hier mit einem Menschen zu tun haben, der alleine schon aufgrund seines Äußeren über eine gewisses Charisma verfügt. Dieser Eindruck spiegelt sich auch in seinen Liedern wieder. Trotz der Verwendung Genre-typischer Inhaltsstoffe aus den Bereichen Folk, Country & Blues besitzt diese EP einen gewissen Tiefgang, da sie nicht um kurzlebige Eingängigkeit buhlt, sondern eher eine Verneigung vor dem Sound vergangener Tage darstellt. Diese drei Songs wurden nicht fürs Radio geschrieben, sondern für Menschen, die sich genau so verliebt mit Musik der genannten Stilrichtungen auseinandersetzen wie der Interpret selbst. Ein komplettes Album soll im Herbst folgen.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 23.06.2017