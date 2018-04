WHAT WE FEEL / MISTER X – All Against All

Relativ ungewöhnliches Kooperationsprojekt von Audiolith und Fire and Flames. Auf dieser Split-Scheibe präsentieren sich die Moskauer Hardcore-Band WHAT WE FEEL und die Weißrussen MISTER X aus Grodno. Anfänglich kommt man erst mal in ´s Stocken, weil man denkt, sein Englisch ist mittlerweile so schlecht geworden, dass man nur noch spanisch versteht. Grund ist, dass englische Titel angegeben sind, die Bands singen jedoch auf slawisch – noch mal Glück gehabt. Mit einer Ausnahme: der Song „Anti…“, der letzte Song von Mister X und gleichzeitig der Abschluss des Split-Albums, wird in deutscher Sprache vorgetragen. WHAT WE FEEL haben ja schon mit Feine Sahne Fischfilet einiges zusammengemacht, wo ja auch wieder der Bezug zu Audiolith gegeben ist. Zudem werden Feine Sahne Fischfilet auch gecovert. Covermäßig huldigen sich beide Bands, die auf diesem Tonträger verewigt sind, dann auch noch mal gegenseitig, so dass von lediglich 8 Songs nicht sooo viel „Neues“ bei rauskommt. Die relativ bekannten SIBERIAN MEAT GRINDER oder MOSCOW DEATH BRIGADE aber auch unbekanntere wie 210 (spielen im Mai übrigens eine Show in Hamburg) oder BADWILL bocken einfach, Exotenbonus mit geilem Geballer und/oder Groove dazu. Mindestens ein Merkmal erwarte ich auch jeweils von diesen beiden Bands. Eins vorweg, beide werden dieser Anforderung nur bedingt gerecht. WHAT WE FEEL gefallen mir von den beiden Bands zwar besser, erinnern mich aber eher an eine End-Neunziger Hardcore Band auf Lost&Found oder We Bite-Records. Sollen live ja ganz gut abgehen, was sie, wie ich finde, auf dieser Scheibe nur bedingt rechtfertigen. Insgesamt sind beide Bands aber natürlich welche, die man unterstützen sollte, gute Botschaften sollten immer Beachtung finden – Abnehmer wird es aber auch für dieses Album geben.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 16.02.2018