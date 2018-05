Verlosung: Booze Cruise Festival

Das Flair des Hamburger Hafens, ein paar eisgekühlte alkoholische Getränke und dazu feinste Punkrock- und Singer/Songwriter-Klänge… Kann es etwas Schöneres geben?! Wohl kaum – dachten sich zumindest die Macher des Booze Cruise Festivals und laden Gleichgesinnte vom 07. bis 10. Juni 2018 bereits zum zweiten Mal in die Hansestadt ein. Vier Tage lang spielen 70 Bands auf insgesamt 9 in Hafennähe gelegenen Locations sowie auf 3 verschiedenen Schiffen, die während der jeweiligen Auftritte gemütlich über die Elbe schippern. Klingt geil? Ist es auch! Das Line-Up reicht dabei von etablierten Szene-Bands wie ANTILLECTUAL, RVIVR, THE LILLINGTONS, PETROL GIRLS oder APOLOGIES, I HAVE NONE über internationale Insider-Tipps wie CUSTODY, DOWN & OUTS, HOLIDAY und THE MURDERBURGERS bis hin zu Vertretern der lokalen Punkrock-Szene wie ARTERIALS, SHELLYCOAT oder ANADRINKSDOGPISS. Als Quoten-Deutschpunk-Band werden AFFENMESSERKAMPF den Keller des Komet rocken, SCHEISSE MINELLI sind für den standesgemäßen Oldschool-Skatecore-Abriss zuständig, und die RESOLUTIONS sind in Hamburg inzwischen sowieso längst willkommene Gäste. 13 CROWS oder TRAVELS & TRUNKS kombinieren derweil Punk-Spirit mit Americana-Klängen, während Songwriter wie ERICA FREAS, JOE Mc MAHON und TEENAGE BOTTLEROCKET-Member Jay Carlisle alias JAY ROCKET für die etwas ruhigeren Klänge zuständig sind. Ein rundum gelungenes Gesamtpaket, das wir euch hiermit wärmstens ans Herz legen möchten. Alle weiteren Infos findet ihr unter http://www.boozecruise.de/

Doch halt, es gibt ja auch noch was zu gewinnen! Wir verlosen 1×2 Kombi-Tickets für die beiden Festival-Haupttage Freitag & Samstag! Schreibt uns hierzu einfach eine Email mit dem Betreff „I wanna be a Booze Cruiser“ an die Adresse verlosung(at)blueprint-fanzine.de und mit etwas Glück seid ihr dabei!

Einsendeschluss ist der 03.06.2018 und der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.