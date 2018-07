VA / CONCRETE JUNGLE RECORDS – Lucky 13

Im 13.ten Jahr des Bestehens kann man schon mal auf das bisherige Schaffen zurückblicken. Genau das machen Concrete Jungle Records und lassen alle Anhänger mit dieser Zusammenstellung teilweise exklusiver musikalischer Darbietungen am Jubiläum teilhaben. Von Anfang an, damals noch als MSM1279 Records, durften wir von Blueprint Veröffentlichungen des Labels hören und dazu schreiben. Gerne erinnere ich mich an wundervolle Punkrock-Perlen wie REJECTED YOUTH, STOCKYARD STOICS oder ASHERS derer wir uns annehmen durften. Mit jeder Veröffentlichung konnte man mehr Hörer gewinnen und sich als Szene-Liebling etablieren. Mit der Zeit kam es dann auch zu Veröffentlichungen mit „größeren“ Bands wie ADOLESCENTS, DEATH BY STEREO und auch THE TURBO AC`S. Mittlerweile kommen auch Wiederveröffentlichungen von MAD SIN, THE MOVEMENT oder auch THE REVOLVERS dazu. „Lucky 13“ bietet einen exzellenten Querschnitt durch das Label-Programm mit aktuellen Bands und Auszügen aus den Wiederveröffentlichungen. Für Neueinsteiger eine absolute „Faust-in-die Luft“-Empfehlung und auch alte Hasen und Freunde des Labels werden hier ihre wahre Freude haben. Und das zum „Nice Price“ – halt wie früher.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 23.03.2018