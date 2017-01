V.A. – Schubladendenken

Das kleine, aber feine DIY-Label Bakraufarfita Records hat nicht nur ein Näschen für gute Punkbands, sondern zudem auch noch eine gewisse Vorliebe für Skurrilitäten. Davon zeugt auch der jüngst erschienene Label-Sampler namens „Schubladendenken“: Neben Punk-Songs mit eindrucksvollen Titeln („Pöbelei & Widerstand“, „Pimmel raus, Mofa fahren“) und kuriosen Bandnamen (DIE EULE IM BART DES JUDAS, THE BLACK GAY JEWS, KNÜPPELROSI…) gibt es hier so manche Perle zu entdecken, sei es der emotionale Punkrock von EIN GUTES PFERD, der beschwingte Northern Soul-Sound von CANYOUCANCAN, der Rötzgören-Punk des DIVAKOLLEKTIV oder der plattdeutsche Provinz-Hardcore von SCHRAPPMESSER. Der eine oder andere unveröffentlichte Track ist übrigens auch darunter. Also zugreifen! Die Compilation gibt’s wahlweise als CD (erhältlich gegen Portokostenerstattung direkt beim Label) oder als kostenlosen Stream.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 13.09.2016