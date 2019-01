ÜBERYOU – Night shifts

Braucht die Welt wirklich noch eine weitere Band, die im Grunde genommen genau das macht, was andere Formationen wie HOT WATER MUSIC, THE MENZINGERS, NOTHINGTON oder RED CITY RADIO in den letzten Jahren bis zum Letzten durchexerziert haben? Im Falle von ÜBERYOU muss die Antwort auf diese Frage definitiv „Ja!“ lauten, denn die Schweizer haben mit „Night shifts“ ein Album geschaffen, das vom ersten Ton an begeistert. Denn bereits der Opener „Make it last“ springt den Hörer regelrecht an und umgarnt ihn mit wunderbaren Gitarrenmelodien, Whiskey-erprobten Stimmbändern sowie einem Refrain, bei dem man gar nicht so viel Fäuste hat, wie man ballen möchte. Andere Stücke wie „Not entertaining“, „Shine down“ oder das überragende „Liabilities“ stehen dem in nichts nach und machen dieses Album aus meiner Sicht zu einem Pflichtkauf, sofern man Gefallen an den eingangs erwähnten Referenzbands findet. Diese Band ist heiß wie Fonduekäse!

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 11.01.2019