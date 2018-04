Traumzeit Festival im Landschaftspark Nord in Duisburg

Angeblich zählt THE GUARDIAN den Landschaftspark-Nord in Duisburg zu den zehn besten Stadtparks der Welt. Vom 22. bis 24.06.2018 sind die stillgelegten Hochöfen des Hüttenwerks im Stadtteil Meiderich Kulisse des seit 1997 jährlich stattfindenden Traumzeit Festivals. Meiderich, richtig, Heimat des Meidericher-Sport-Vereins (MSV) Duisburg. Moderate Preise gelten im Stadion, moderate Preise gelten auch für das Festival: aktuell sind noch vergünstigte Mittagsschicht-Tickets zu haben, 80,- € inkl. Camping – aktuelle Konditionen, siehe Homepage.

Bislang bestätigt sind u.a.

THE JESUS AND THE MARY CHAIN, MOGWAI, GISBERT ZU KNYPHAUSEN, BLUMFLD, FABER, SLOWDIVE und LOW.

Schwelgerisches Shoegazing vor der Heavy Metal Kulisse – ein Traum!

http://www.traumzeit-festival.de/