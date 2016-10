THE T.S. ELIOT APPRECIATION SOCIETY – Turn it golden

Ein Bandname, der jedem Rezensenten mal wieder den Schweiß auf die Stirn treibt. Dafür aber ein Album, das ganz wunderbar darstellt, wie ein Singer/Songwriter-Album sein sollte. Angefüllt mit schönen Melodien und melancholisch bis lustigen Texten, kleinen musikalischen Überraschungen und einer überzeugenden Stimme. All das bringt Tom Gerritsen, der hinter dem doch sehr für sich sprechenden Pseudonym THE T.S. ELIOT APPRECIATION SOCIETY steckt, fast spielerisch auf “Turn it golden” zu Gehör. Dabei gelingt es dem Niederländer auch, die Grenzen des Genres auszuweiten und über den Tellerrand zu schauen, dorthin, wo andere Musikstile auf ihre Entdeckung und Einbindung warten. Und auch dies gelingt Gerritsen, der kein klassisches Folkalbum, sondern ein rundum gelungenes, vielseitiges Songwriteralbum geschrieben hat. Jeder Song kann für sich stehen, passt sich aber auch hervorragend in das Gesamtbild des Albums ein. Mit “Turn it golden” ist wieder einmal der Beweis angetreten, dass Singer/Songwriter-Alben nicht eintönig, gleichmacherisch und langweilig sein müssen, sondern vielmehr die Strahlkraft besitzen, über einen eingeschworenen Fankreis hinaus Wirkung zu erzeugen.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 30.09.2016