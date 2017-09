THE MOORINGS – Unbowed

Auch in Frankreich erfreut sich Celtic-Punk offenbar einer gewissen Beliebtheit. Von dort stammen nämlich THE MOORINGS, aus deren Album „Unbowed“ man neben 77er-Punkrock-Gitarren und traditionellen Folk-Instrumenten vor allem eine Vorliebe für Seefahrt und Whiskey heraushört. Stellenweise könnte man meinen, es mit einer Mischung aus THE CLASH und den POGUES zu tun zu haben, wären da nicht hin und wieder auch Lieder wie „Amsterdam“, „Les Bras piques“ oder „Mutins“, die im Gegensatz zu den übrigen Songs nicht auf Englisch, sondern auf Französisch vorgetragen werden. Das tut der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch, sondern sorgt vielmehr für willkommene Abwechslung. Vielleicht sollte man THE MOORINGS mal gemeinsam mit den kanadischen Kollegen THE DREADNOUGHTS auf transatlantische Kaperfahrt schicken. Das wäre unter Garantie eine feucht-fröhliche Angelegenheit.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 01.09.2017