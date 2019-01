THE INCREDIBLE HERRENGEDECK / DIE ARMEE DER ZEIGEFINGER – Split LP

Zwei Bands aus der Berlin teilen sich diesen Zwölfzoller: Zum einen THE INCREDIBLE HERRENGEDECK, die bereits seit 2006 existieren und ihre Musik als Chanson-Punk bezreichnen. Und zum anderen DIE ARMEE DER ZEIGEFINGER, ein Projekt diverser teils alt gedienter Punk-Musiker, die bereits in Kapellen wie KNOCHENFABRIK, BLINKER LINKS oder EGOTRONIC rumgelärmt haben. Hier lässt sich bereits erahnen, dass hier eindeutig der Spaß im Vordergrund steht. Vor allem THE INCREDIBLE HERRENGEDECK hinterlassen bei mir einen sehr positiven Eindruck: Mit ihrem stimmungsvollen Deutschpunk, der auch vor Einflüssen aus Ska und Blasmusik (!) keinen Halt macht, sowie äußerst amüsanten Texten, welche sich ausschließlich um die Kernthemen Bier und die Polizei drehen, gehen sie für mich als die Gewinner dieser Scheibe hervor. DIE ARMEE DER ZEIGEFINGER kommt im Vergleich etwas direkter daher und haben ihren Straßenköter-Punk mit ein paar Metal-Elementen aufgemöbelt, stehen ihren Kollegen von THE INCREDIBLE HERRENGEDECK in Punkto Humor jedoch in Nichts nach. Alles in allem zwei sehr unterhaltsame Bands, und eine Split-LP, die sich Freunde des augenzwinkernden Deutschpunks unbedingt mal zu Gemüte führen sollten.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 30.11.2018