THE ESPRITS – Men´s business

Ich habe ein wenig den Eindruck, dass Alternative Rock derzeit ein kleines Revival erlebt. Zumindest landen bei uns in letzter Zeit vermehrt CDs dieser Gattung bei uns im Briefkasten, so wie in diesem Fall das neue Album von THE ESPRITS. Mit ihrer Mischung aus Rock, Pop und Rock´n´Roll erinnert die Band etwas an eine gezähmte Version von ROYAL REPUBLIC, wobei es in dem Stück „Panthera“ sogar ziemlich funky zur Sache geht. Was den Abwechslungsreichtum betrifft, hat „Men´s business“ in der Tat einiges zu bieten, ebenso was die musikalische Qualität der Band angeht. Die Songs wirken insgesamt sehr rund und stimmig, woran möglicherweise auch Produzent Arne Neurand einen gewissen Anteil hat, denn schließlich hat er auch schon Bands wie GUANO APES oder REVOLVERHELD zu einem amtlichen Sound verholfen. Mit der nötigen Live-Erfahrung ausgestattet, könnte ich mir THE ESPRITS eines Tages durchaus auf den Bühnen größerer Festivals vorstellen – bevor es soweit ist, steht im Oktober jedoch erstmal eine Tour durch kleinere Clubs an. Man darf also gespannt sein, wie die weitere Entwicklung der Band vonstatten geht.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 18.05.2018