THE DAHMERS – In the dead of night

Die Schweden THE DAHMERS sind zurück mit ihrem charmanten melodischen Punkrock-Sound und einer textlichen Vorliebe für alles Morbide und speziell Serienmörder. Wieder toll produziert arrangiert die Band genügend kleine Kniffe in ihre Songs und stibitzt nebenbei Versatzstücke aus der ergiebigen Rockgeschichte der vergangenen Jahrzehnte, wie Twin-Gitarren-Duelle oder 60s Pop Refrains, und hält so das Spannungslevel auch über Albumdistanz. Zwischen dem Intro „Dusk“ und dem Outro „Dawn“ wird auch schon mal von flott und melodisch einen Gang herunter geschaltet und wie in „Cold skin“ langsam und erhaben mit eindringlicher Stimme bedrohlich gecroont. Das Beste hebt sich die Band allerdings für den Schluss auf und mit „Deep red“, „Bloodsucker“ und „Nightcrawler“ liefert man einen hochmelodischen Hit-Dreierpack mit hymnischen Refrain-Chören.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 24.03.2017