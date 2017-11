THE BROTERHOOD OF SONIC LOVE – s/t

Die Mitglieder von THE BROTHERHOOD OF SONIC LOVE kommen aus der Psychedelic- und Garagenrock-Szene Kopenhagens und legen nur ein Jahr nach Bandgründung ihre erste EP vor. Vier Tracks auf 12 Zoll bei Songlängen zwischen 2:30 und 4:17 Minuten. Lieder wie „I wanna touch your soul“ und „Load and explode“ klingen nach Lavalampen-beleuchteten Proberäumen und glühenden Fuzz-Pedalen. Mein persönlicher Favorit ist das Stück „Wrong side of the track“, welches nicht nur über eine schöne, düstere Atmosphäre verfügt, sondern auch mit einem coolen Piano-Part am Ende überrascht. Freunde des gepflegten Retro-Rocks dürften allerdings auch an den übrigen Songs gefallen finden.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 24.11.2017