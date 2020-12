THE BLACK ELEPHANT BAND – A masterpiece of indecision

THE BLACK ELEPHANT BAND (aka Jan Bratenstein) haut wieder einen raus und einen wieder um mit dem, was er in erneut 20 Songs rüberzubringen in der Lage ist. Perfekt in seiner Schmutzigkeit, seiner Rotzigkeit, seiner Hingabe zu den musikalischen Aussichtspunkten Nashville und New York. Was der Nürnberger macht, bleibt einfach Anti-Folk der Sonderklasse. Dieses Mal hat es fast lange gedauert mit dem neuen Album, wurde es doch bereits im November 2019 eingespielt, mich erreichte es hingegen erst im Dezember 2020. Aber jede Sekunde des Wartens hat sich mal wieder gelohnt. Ein verrucht-verrauchter BOB DYLAN mit einer Botschaft der Freude und des Spaßes (ohne dabei auch die Ernsthaftigkeit gänzlich zu vergessen) schrammelt uns in bester Lagerfeuerart etwas vor, erzählt dabei von dem nicht minder witzigen “Krieg”, der auf Hans Island gekämpft (und mit getauschtem Alkohol zelebriert) wird. Davon, warum er gerne Picard wäre oder welche Schwierigkeiten die morgendliche Gravitation in Bezug auf Shampoo bereitet. Bratensteins größtenteils zwei- bis dreiminütigen Songs zu lauschen macht dabei einfach nur Freude, zaubert auch in düsteren Corona-Winterzeiten ein kaum einzufangendes Lächeln ins Gesicht und erinnert an die Leichtigkeit des Seins, die man sich häufig genug wünscht. Zudem ist es immer gut zu wissen, dass diese alltäglichen Probleme nicht nur die eigenen sind, sondern es anderen genauso geht bzw. sie sich genauso dämlich anstellen. Dass mich als wohl entscheidungsunfreudigsten Menschen der Albumtitel allein schon begeistert hat, muss ich nicht extra erwähnen, tue ich aber dennoch. Wer mir immer noch nicht glaubt, der höre sich bitte “Suicidal animals” an.

Einfach nur gut, dass es THE BLACK ELEPHANT BAND gibt.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 20.04.2020