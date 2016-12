STRICHPUNKT – Gleichgewicht

Drei Dinge, die man als Rock-Band im Jahre 2016 nicht machen sollte: 1.) Palitücher tragen, 2.) mit Instrumenten auf der CD-Rückseite posieren, und 3.) Fußball-Lieder schreiben. STRICHPUNKT aus Freiburg begehen auf ihrem Debüt-Album leider alle drei Fehler und haben bei mir somit von Beginn an einen schweren Stand. Vor allem wegen letztgenannten Punkt: „Rot-Weiß“ ist nämlich kein Lobgesang auf eine Pommesbude, sondern ein Stück über den SC Freiburg, das sich direkt in die Reihe peinlicher „Reim-dich-oder-ich-fress-dich“-Lieder einreiht, mit denen Bands in der Regel verzweifelt versuchen, sich aus der großen Fanschar ihres Heimat-Vereins kurzerhand eine eigene Fanbase zu rekrutieren. Und auch der Rest von „Gleichgewicht“ löst bei mir keine Begeisterungsstürme aus, denn wahlweise gibt es hier unerträglich seichten Pop-Rock oder Möchtegern-harten Deutschrock zu hören. Sorry, liebe Stricher, aber im Gegensatz zu eurem Verein seid ihr maximal zweitligareif.

Bewertung: 3,5/10 Veröffentlichungsdatum: 16.09.2016