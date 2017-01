STORNO – wellness

Es scheppert, es rumpelt, es drängt und treibt: STORNO sind da und nehmen den Hörer mit auf einen waghalsigen Flug. Steigt ein und seht selbst: aufgekratzte MINUTEMEN sitzen in der ersten Reihe, dahinter schaut IAN MacKAYE lässig aus dem Fenster und hört NOMEANSNO auf Kassette im Walkman. LEE RANALDO steigert sich in der Bordküche in irgendwas hinein, getankt hat die Maschine 100% Original WIPERS-Kerosin. STORNO kennen nur den maximalen Vorwärtsgang, Turbulenzen sind gewollt… STORNO sind so todesmutig dass sie auch „Piep! Piep! Piep! Wir haben uns lieb“ singen oder Titel „Peinlich tanzen“ nennen, inklusive „Schakalaka“. Das dürfen nur die Überflieger von STORNO! Und wenn man einmal an Bord ist, ist es eh zu spät… vollkommen an die Wand gespielt – aussteigen nicht möglich.

Die LP erschien als 180 Gramm-Vinyl inklusive der CD-Version als Beilage auf X-MIST/ SALON ALTER HAMMER.