SPACE CHASER – Dead sun rising

Thrash This Charming Man – Teil 1. In der Herbst-Veröffentlichungsoffensive setzt das sympathische Label aus Münster auf brachialen Sound. Zwei Jahre nach „Watch the skies“ gibt es mit „Dead sun rising“ endlich die neue Langrille der Berliner Thrasher von SPACE CHASER. Für mich gehören Sie derzeit zur Speerspitze des Genres denn so herrlich unbekümmert aber auf derart hohem technischem Niveau spielt kaum einer diesen Sound. Dazu kommen ausgefeilt arrangierte Songs, die in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ohne Kompromisse gezockt werden. Besonders geil wird es, wenn man die melodischen Refrains wie in „Anthem“ oder auch „Skate metal punks“ einstreut. Klasse Headbanger und ich kann mir bereits jetzt den Wust aus fliegenden Körpern, kreisenden Mähnen und gereckten Fäusten auf den Konzerten vorstellen – eins in Blut und Schweiß! Damit die Abwechslung dabei nicht zu kurz kommt, lässt zwischendurch mal ein Bass-Solo den Song ausklingen oder die Geschwindigkeit wird ein wenig gedrosselt, um „Xenomorph“ zu einer melodischen Perle mit infektiösem Refrain zu machen. Unbedingte Empfehlung & noch besser auf Vinyl!

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 07.10.2016