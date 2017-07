Was kann man in Hamburg eigentlich im Sommer so machen? In die Elbe zu hüpfen, ist eher etwas für Hartgesottene. Ansonsten ist es im Molotow Backyard ganz gemütlich, und wer vorher noch etwas erleben möchte, kann dies in ca. 250m Entfernung im Zirkuszelt des “Sommer in Altona” tun.

Ab dem 30. Juli 2017 finden zwischen den S-Bahn-Stationen Reeperbahn und Königsstraße für einen Monat lang diverse Konzerte und Lesungen statt, bei denen es sich lohnt, näher hinzuschauen.

Tickets und weitere Informationen findet Ihr unter:

http://sommerinaltona.de

Hier das gesamte Programm:

30.07. TINARIWEN

31.07. RONJA VON RÖNNE (Lesung)

01.08. LAMBCHOP

03.08. MAECKES & DIE KATASTROPHEN

04.08. ME AND MY DRUMMER

05.08. STEREO TOTAL

08.08. BRANT BJORK

09.08. JESPER MUNK

10.08. MALKY

11.08. NICK WATERHOUSE

12.08. THE BABOON SHOW

15.08. LOWER THAN ATLANTIS

21.08. FOXYGEN

23.08. JOCHEN DISTELMEYER

24.08. KAPELLE HERRENWEIDE & SHRED KELLY

25.08. DEWOLFF

29.08. HANS SÖLLNER

30.08. AMSTERDAM KLEZMER BAND