SICK ON VACATION – S.O.V.

Würde ich es nicht besser wissen, hätte ich getippt, es hier mit unveröffentlichten PENNYWISE-Aufnahmen aus der „Full circle“-Ära zu tun zu haben. Die Ähnlichkeiten zwischen SICK ON VACATION und der kalifornischen Melodic-Punk-Legende sind allzu offensichtlich, was nicht nur an den rasanten Gitarrenriffs, sondern vor allem auch am Gesang von Frontmann Jurjen de Vries liegt (man beachte beispielsweise lang gezogenen Silben im Refrain von „I don´t care“). Spielerisch sind die 5 Tracks dieser EP einwandfrei, besonders die Bassläufe fallen mir immer wieder positiv auf. Was es halt zu bemängeln gibt ist, dass die Niederländer jegliche Eigenständigkeit vermissen lassen. Daher gibt´s leider Abzüge in der B-Note.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 31.03.2017