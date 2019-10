SELBSTBEDIENUNG – Zu Hause

Auch wenn es das seltsame Tauben-Cover nicht auf Anhieb vermuten lässt: Bei SELBSTBEDIENUNG handelt es sich im weitesten Sinne um eine Punkrock-Band. Wobei der Begriff „Punkrock“ allerdings relativ ist, denn „Zu Hause“ verfügt insgesamt über eine sehr ausgeprägte rockige Note. Ein Stück wie „Wolken“ könnte beispielsweise ebenso gut vom letzten DRITTE WAHL-Album stammen, an vielen anderen Stellen lassen sich hingegen eher DIE TOTEN HOSEN als Referenz heranziehen. Etwas seltsam sind zudem die immer wieder auftauchenden Chöre, die in SANTIANO-Manier eine gewisse maritime Stimmung verbreiten. Doch leider offenbart sich gerade in seiner Eingängigkeit letztendlich die Schwäche des Albums: SELBSTBEDIENUNG versäumen es trotz einiger durchaus gesellschaftskritischer Texte wie „Niemals so wie ihr“ leider, den Hörer aufzurütteln, sondern plätschern vielmehr gefällig an ihm vorbei. Das nächste Mal also bitte ein wenig mehr Wumms an den Tag legen, meine Herren!

Bewertung: 5/10 Veröffentlichungsdatum: 06.09.2019