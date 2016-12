SCHEISSEDIEBULLEN – Anwohner raus!

Ich gebe zu, ich war anfangs skeptisch. Denn mal ehrlich: Was erwartet man von einer Band, die sich SCHEISSEDIEBULLEN nennt? Ganz genau – rumpeligen Deutschpunk mit Texten, die irgendwo zwischen pseudo-witzig, plakativ und peinlich rangieren. Doch glücklicherweise lag ich mit meiner Befürchtung falsch. Die Song-Inhalte von SdB sind meist politisch, haben aber stets einen feinen ironischen Unterton und legen gezielt den Finger in die Wunden der nach rechts driftenden Wohlstandsgesellschaft. Auf der musikalischen Seite gibt es derweil Punkrock mit der nötigen Portion Rotz und mit nicht zu unterschätzendem Mitgrölpotential vermelden, der gelegentlich an frühe DRITTE WAHL, KUMPELBASIS oder auch eine straßentauglichere Version der SHUTCOMBO erinnert. Zwar können nicht alle Lieder auf dem Album überzeugen, aber mit „Gebrochene Hände“, „Frauke Petri / Hurensohn“, und „Kannst Du mit leben“ haben SCHEISSEDIEBULLEN so manche Perle im Gepäck. Macht Spaß!

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 11.11.2016