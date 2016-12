SCHEISSE MINNELLI – A fifth of Skatehoven (7″)

Dass SCHEISSE MINNELLI den Kalifornischen Hardcore-Geist der 80er Jahre wie kaum eine andere aktuelle Band verinnerlicht haben, sollte mittlerweile bekannt sein. Party, Drogen, Skateboard fahren – was damals schon für die RICH KIDS ON LSD gut war, kann heute auch nicht schlecht sein. Zwei Jahre nach ihrem letzten Longplayer „Sorry state of affairs“ liefern die Minnellis nun ein neues Lebenszeichen ab, bestehend aus vier Songs im handlichen 7“-Format. Vor allem der Opener „Love it or leave it“ ist dabei ein ganz schöner Brecher: Eine wilde Achterbahnfahrt aus trashigen Gitarrenriffs, schön angepisstem Gesang und peitschendem Schlagzeug, die unweigerlich Adrenalin in den Körper pumpt. „Bedtime for Bonzo“ schlägt grundsätzlich in eine ähnliche Kerbe, während sich „Unwell“ etwas Punk-orientierter gibt. Der abschließende Titeltrack hingegen ist ein vertrackter Instrumental-Song, der sich in seiner Intensität und Heftigkeit jedoch keineswegs hinter den übrigen Songs verstecken muss. Und jetzt alle ausrasten, bitte!

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 02.12.2016