Save the date: Record Store Day 2017

Plattensammler und Vinyljunkies sollten sich schon mal den 22. April 2017 im Kalender markieren! An diesem Tag findet nämlich zum 10. Mal der „Record Store Day“ statt, bei dem kleine Plattenläden exklusive, nur für diesen Tag produzierte Vinyl-Veröffentlichungen feil bieten. Zum Jubiläum wird es in diesem Jahr erstmalig auch ein eigenes Record Store Day Magazin geben, welches Ende März über alle teilnehmenden Plattenläden kostenfrei verteilt wird. Die offizielle Liste aller exklusiven Veröffentlichungen zum Record Store Day 2017 erscheint weltweit synchron am 27. März. Bis dahin heißt es: Geduldig abwarten & vorfreudig Nägel kauen.

Links:

www.recordstoredaygermany.de

www.facebook.com/rsdgermany