ROBERT JOHN HOPE – The Unravelling

Beginnt “The Unravelling” zunächst sehr psychedelisch, schwingt der Opener “Colorado” der EP dann gegen Mitte des Songs in Richtung klassischer Folk(pop) um – und man spürt erstmals die Faszination von ROBERT JOHN HOPEs sehr wandelbarer Stimme, die mal im rauchigen Bariton, mal in sphärischen Höhen und dann wieder in tiefdunkler Nacht erklingt. Der Ire, der seine Heimat in Berlin gefunden hat, deutet in diesen 4 Tracks, die die EP umfasst, mehr als an, was da Großes auf uns zukommen mag. Eine ganz große Stimme (nicht nur ob des Stimmunfanges), die sich perfekt passend auf die Melodien zu setzen versteht, die von diversen Gitarren erzeugt werden und Lyrics, die zwar Allerweltsthemen behandeln, dies aber nicht mit Allerweltsworten tun. Da kann man sich doch nur auf 2019 und das dann zu erwartende Fulltime-Album freuen. Aber diese vier Lieder machen einem schon den musikalischen Mund wässrig und versüßen die Wartezeit bis zum nächsten Jahr. Ein wirklich gelungener Teaser von ROBERT JOHN HOPE.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 29.06.2018