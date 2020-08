Reeperbahn-Festival 2020 – Alles anders

Wie auch in den letzten Jahren schaut die interessierte Musikwelt wieder nach Hamburg, denn es heißt wieder: Reeperbahn-Festival! Und doch ist, dank COVID-19, alles anders. Wurden im Sommer weltweit noch alle Festivals abgesagt, ist das Reeperbahn-Festival eines der ersten „großen“ Festivals, das unter pandemiegerechten Maßnahmen wieder stattfinden soll – das etwas kleinere „Internationale Sommerfestival“ auf Kampnagel mal ausgenommen.

Doch wie soll ein Festival in dieser Größenordnung umgesetzt werden? Tatsächlich musste auch in der Hansestadt aufgrund der Einreiseschwierigkeiten für ausländische Bands und unter Einhaltung des Mindestabstands natürlich ordentlich an der Stellschraube gedreht werden. Am Ende herausgekommen ist dabei aber eine (für Reeperbahn-Verhältnisse) kleine Version des alljährlichen Stelldicheins für aufstrebende Newcomer und renommierte Größen. Das heißt in Zahlen: rund 120 Konzerte und etwa 30 Veranstaltungen für Literatur, Kunst und Film (statt im Vorjahr mehr als 900 Programmpunkten) 2.300 Besucher pro Tag (statt bis zu 15.000) 20 Bühnen (statt bisher 90). Dabei entfällt in diesem Jahr die Elbphilharmonie als Spielort, außerdem sind Taschen verboten, bleiben Garderoben geschlossen. Zwischen den Bands wird es eine 90minütige Umbaupause geben, in der die Clubs und Bühnen desinfiziert werden.

Bereits gekaufte Tickets können behalten oder auf das kommende Jahr übertragen werden.

Am Ende ist das Ganze weniger als ein Experiment oder als eine gewinnorientierte Festivalveranstaltung trotz Corona anzusehen, vielmehr geht es um eine existentielle Frage für Künstler*innen, Musikwirtschaftende und Clubs. So soll im September in Hamburg herausgefunden werden, wie Kulturveranstaltungen in den kommenden Monaten umgesetzt und gestaltet werden können. Denn wie es aktuell aussieht, wird uns COVID-19 noch eine ganze Weile weiter beschäftigen.

Datum: 16.-19.09.2020

Ort: diverse Clubs auf und um die Reeperbahn

