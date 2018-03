Auch in diesem Jahr findet in Deutschland wieder der “Record Store Day” statt. Am 21. April haben Plattensammler und Vinyljunkies die Gelegenheit, im Plattenladen ihres Vertrauens exklusive, nur für diesen Tag produzierte Vinyl-Veröffentlichungen zu erwerben. Alle Infos sowie die offizielle Liste aller exklusiven Veröffentlichungen findet ihr unter www.recordstoredaygermany.de