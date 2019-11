PORTICO QUARTET – Konzertpräsentation

Das PORTICO QUARTET aus London ist bereits seit 14 Jahren aktiv und hat seitdem alle Stile zwischen Modern Jazz, Elektro, Ethno und Filmmusik beschritten. Mal schlug das Barometer mehr in die eine Richtung aus (unter dem Namen PORTICO, als sie bei Ninja Tune unter Vertrag standen, agierten sie eher elektronisch), mal in die andere. Mit der Rückkehr zur Quartett-Besetzung erfolgte die Rückbenennung zum PORTICO QUARTET und die Wiederaufnahme des Hangs als leitendes Instrument, was den Gesamtsound wieder etwas folkloristischer anmuten lässt.

Wir freuen uns, euch das einzige Deutschland-Konzert in Berlin präsentieren zu dürfen und verlosen dafür 1×2 Karten:

PORTICO QUARTET live:

21.11. Antwerpen, The Roma

22.11. Dublin, The Sugar Club

27.11. Berlin, Heimathafen

30.11. London, Metropolis Studios

15.01. Brüssel, Flagey

26.02. Sheffield, The Leadmill

https://www.porticoquartet.com/

Schickt einfach eine Mail an verlosung (at) blueprint-fanzine.de und mit ein bisschen Glück seid Ihr dabei. Unser Dank geht an Beate von Z|ART Agency.