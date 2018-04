PAUL – All alone

„All alone“ – Es ist in der Tat schon beeindruckend, was man alleine alles auf die Beine stellen kann. Das ist uns kürzlich beim 20jährigen Jubiläum von Gregors Label Sounds of Subterrania aufgefallen, und das ist mir ebenfalls ins Auge gesprungen, als ich mir den Backkatalog von Friedels Label Fuego Records aus Bremen angesehen habe. Bei Fuego stehen an die 1.000 Künstler unter Vertrag, darunter so namhafte Bands wie ABSTÜRZENDE BRIEFTAUBEN, BIRTH CONTROL, BOSSE, CHUNG und DER DON UND DANIEL – weiter bin ich nicht gekommen. Hier nun also Friedels neues Release, das Debütalbum der Band PAUL. PAUL kommen ebenfalls aus Bremen und heißen tatsächlich Paul. Soll heißen: ein Paul an den Drums, der andere Paul am Bass. Das Ergebnis erinnert ziemlich stark an die BLOOD RED SHOES und ein wenig an QUEENS OF THE STONE AGE. Auch wenn die beiden Pauls nur zu zweit agieren, hat man in keinem Moment das Gefühl, dass es ihrem Debüt an irgendetwas mangelt (wobei man fairerweise darauf hinweisen muss, dass hier offensichtlich doch noch ein paar Synthies und Backing Vocals beigesteuert wurden). Das liegt aber auch daran, dass der Bass durch einige Effektgeräte an manchen Stellen mehr wie eine Gitarre als wie ein Bass klingt. Selbst wenn der Gesang gelegentlich noch nicht nach High End-Produktion klingt, hat Friedel ganz sicher keinen Fehler begangen, diese beiden Bremer unter seine Fittiche zu nehmen. Vor allem live werden PAUL bestimmt eine Menge Spaß machen – das hört man diesem Album förmlich an.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 29.12.2017