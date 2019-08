PALKO!MUSKI – Happy therapy

Punk & Polka – ein auf den ersten Blick ungleiches Paar, welches sich zwar nicht allzu oft zueinander gesellt, das jedoch vor allem live durchaus das Potential hat, eine ausschweifende Party vom Zaun zu brechen. Insofern ist auch bei PALKO!MUSKI gute Laune vorprogrammiert: Die Schweizer quetschen sich mit „Happy therapy“ quasi in die Besucherritze zwischen GOGOL BORDELLO und IVAN IVANOVICH & THE KREML KRAUTS, servieren verzerrte Gitarren, Quetschkommode und Blasinstrumente auf einem gut abgehangenen Zweivierteltakt und verfügen zudem über einen Sänger, der sein Organ variabel einzusetzen weiß. Darüber hinaus bedienen sie sich gelegentlich auch an anderen Einflüssen wie beispielsweise Ska oder Chanson, so dass auch für ausreichend Abwechslung gesorgt ist. Put on your dancing shoes!

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 06.09.2019