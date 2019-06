pADDELNoHNEkANU – My button is bigger than yours

Die Jungs von pADDELNoHNEkANU sind bei uns mittlerweile so etwas wie alte Bekannte, versorgen sie unser Fanzine doch schon seit längerem mit ihren jeweils aktuellen Tonträger-Erzeugnissen. Nachdem die letzten Veröffentlichungen von der Band komplett in Eigenregie realisiert wurden, konnten sie diesmal noch Elfenart und 30 Kilo Fieber Records als Unterstützer gewinnen. Des Weiteren ist das einstige Quartett seit dem letzten Longplayer „Endlich wieder Deutschpunk“ aus dem Jahr 2013 zum Trio geschrumpft, was offenbar auch eine kleine Justierung des Sounds nach sich gezogen hat. Denn trug der launisch dahin gerotzte Indie-Punk des Vorgängers überweite Strecken noch deutliche CAPTAIN PLANET-Charakterzüge, so ist „My button is bigger than yours“ vielleicht am ehesten mit den ersten beiden MUFF POTTER-Alben zu vergleichen. Die Songs sind folglich direkter, die Stimmung gedämpfter, und Stücke wie „Übel & gefährlich“ oder „Entschuldige schon mal wegen Morgen“ sind dem klassischen Deutschpunk wieder wesentlich näher als dem Indie-Rock. Ein kleines Manko bleibt nach wie vor die Klangqualität der von der Band selbst aufgenommenen Aufnahmen, die objektiv betrachtet eher Demo-Charakter besitzt. Andererseits verleiht aber gerade dieser Umstand der Platte einen gewissen Charme.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 15.03.2019