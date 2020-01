PABLO MATISSE – Human warmth

Empfand ich bereits die im vorletzten Jahr erschienene Debüt-LP von PABLO MATISSE als positive Überraschung, so kann mich die Band um ex-THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES-Mitglied Ian Person mit ihrer Nachfolge-EP nun endgültig überzeugen. Dies liegt möglicherweise daran, dass die Schweden inzwischen etwas weniger breitbeinig daher kommen, da die einstigen Schweinerock-Einflüsse auf „Human warmth“ praktisch nicht mehr vorhanden sind. Vielmehr scheint sich in ihrem Sound mittlerweile endgültig der klassische Youth Crew Hardcore durchgesetzt zu haben. Bestes Beispiel hierfür ist der 40-Sekünder „Buggin´out“ – kurz, knackig, auf den Punkt. Doch auch „Think & feel“ und der Titeltrack geben mit ihren sprunghaften Oldschool-Riffs und gut platzierten Backing-Vocals eine äußerst gute Figur ab. Den vermeintlichen Ruhepol unter den insgesamt fünf Tracks bildet die DEATH CAB FOR CUTIE-Leihgabe „I will follow you into the dark“, in dem sich PABLO MATISSE von ihrer melancholischen Pop-Punk-Seite zeigen und auch nicht vor eingestreuten Handclaps zurückschrecken. „Human warmth“ erscheint sowohl digital, als auch als limitiertes 7“-Vinyl in drei unterschiedlichen Cover-Farben mit einer Auflage von jeweils 100 Stück.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 15.11.2019