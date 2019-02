OPTION WEG – Kein Hass ist auch keine Lösung (7″)

Das 10jährige Band-Bestehen ist in der Regel ein willkommener Anlass zur Veröffentlichung eines neuen Tonträgers. Im Falle von “Kein Hass ist auch keine Lösung” sind es zwar lediglich drei neue Stücke, die uns OPTION WEG in Form einer 7inch EP bescheren, aber diese haben es durchaus in sich. Wie bereits auf ihren vorausgegangenen Longplayern bekommt der geneigte Hörer eine wunderbare Mischung aus Punkrock, Folk- und Weltmusik zu hören, die zumindest hierzulande in dieser Form ihresgleichen sucht. Nicht weniger gelungen sind die Texte, die wieder einmal politische und gesellschaftliche Missstände humorvoll, pointiert und zugleich auch reflektiert auf den Punkt bringen. In Zeiten, in denen man gar nicht so viel fressen kann wie man kotzen möchte, sind Bands wie OPTION WEG somit wichtiger denn je.

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 03.11.2018