ODD BEHOLDER – Lightning

Ach du Sch…, ist das schön. Unglaublich schön. Und dabei doch auch eigentlich minimalistisch, nicht von Effekten und Instrumenten überladen, nein, “Lightning” bietet genau die Menge an Instrumentierung und Atmosphäre, die man in diesen ersten richtig herbstlichen Tagen braucht. ODD BEHOLDER nehmen uns mit in ihre von Fragen und Poesie angefüllte Welt und man ist geneigt, durchaus einen Asylantrag dort zu stellen. Denn es fühlt sich gemütlich, warm (was insbesondere an Daniela Weinmanns Stimme liegt) und einfach nach zu Hause an. Ein bisschen klingen ODD BEHOLDER wie ENYA ohne die ganzen Popallüren. Also eben einfach gut und überzeugend. Schade ist dabei, dass “Lightning” aus nur 6 Songs besteht, es hätten gern ein paar mehr sein können, denn so nutzt sich die Repeattaste dann doch ein bisschen ab. ODD BEHOLDER ist mit diesem Album ein echtes Herbsthighlight gelungen, das aber sicherlich auch im Sommer seine Freunde finden wird. Und im Winter. Und im Frühling. Weil es eben – und hier schließt sich der Kreis – einfach schön ist.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 16.09.2016