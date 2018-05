NOT SCIENTISTS – Golden staples

Französischer Pop- und Post-Punk-Band mit Leuten von UNCOMMONMENFROMMARS und NO GUTS NO GLORY, lässt bei mir schon mal neugierige Vorfreude entstehen. Die inzwischen zweite Veröffentlichung in Form eines Longplayers erscheint in einer Kooperation zwischen Kidnap Music und Rookie Records, heißt CD im Jewel Case mit 8-seitigem Booklet. LP in Black- und Colored-Vinyl-Versionen. Hier werden gleich mehrere Schubladen aufgemacht: Wave, Pop oder Punk. Wohingegen der Punk-Anteil, dem melodischen Punk Genre zuzurechnen ist. Aber verspielter, überraschender und vielseitiger als so manch eine Band aus den Staaten oder Schweden. NOT SCIENTISTS machen vieles richtig, Wirkliche Schwachpunkte sucht man vergebens. Ohnehin lässt der Sound die Frage nach der Marschrichtung zu jeder Zeit offen, es wird sich hier aus einem reichhaltigen Portfolio bedient, ohne dabei den Hitfaktor zu vernachlässigen. Wer Langeweile sucht, sollte hier Abstand halten!

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 13.04.2018