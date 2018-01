NOT AVAILABLE – Grandpunks

Nun ja, als „Punk-Opas“, wie es der Albumtitel anklingen lässt, würde ich die Mitglieder von NOT AVAILABLE nicht unbedingt bezeichnen. Und dennoch hat diese Truppe aus dem Baden-Württembergischen Eislingen bereits ein viertel Jahrhundert auf dem Buckel. Was ihren Sound hingegen betrifft, scheint die Zeit seit damals stehen geblieben zu sein. „Grandpunks“ ist eine Ode an die Ära, in der die Labels Epitaph und Fat Wreck Chords mit ihrem Melodycore im wahrsten Sinne des Wortes tonangebend waren und eine ganze Generation geprägt haben. Dass NOT AVAILABLE dabei einer Band wie beispielsweise NO USE FOR A NAME qualitativ nicht ernsthaft das Wasser reichen kann, sollte einem klar sein, und ich schätze mal dass die Band selber auch keine derartigen Erwartungen hegt. Hier steht vielmehr der Spaß an der Sache im Vordergrund. Umso schöner, wenn das Ergebnis wie in diesem Fall neben einem kurzweiligen Hörerlebnis auch noch für den einen oder anderen Mitsumm-Moment sorgt. Für Schallplatten-Fans gibt’s übrigens neben der CD-Version auch eine kleine 100er Vinyl-Auflage. Da sollte man nicht allzu lange zögern, wenn man eines dieser Exemplare sein Eigen nennen möchte.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 28.12.2017