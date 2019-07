MS Dockville 2019

Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als das Dockville-Festival 2007 erstmals stattfand. Ein Festival, das Musik und Kunst miteinander verbindet, war damals noch das absolute Novum.

Schön ist vor allem, dass es das MS Dockville noch immer gibt. Wo immer mehr Festivals nach und nach aussterben, blieb das Festival am Reiherstieg im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg bestehen. Obwohl Teile des Geländes aus wirtschaftlichen Zwecken bebaut wurden, konnten die Macher so umplanen, dass nach wie vor weder die Musik, noch die Kunst zu kurz kommt, und gleichzeitig konnte die Besucherzahl in den letzten Jahren konstant bei über 20.000 Zuschauern gehalten werden. Gerade bei jungen Zuschauern konnte es sich etablieren, was keineswegs selbstverständlich ist, und auch in diesem Jahr wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Datum: 16. bis 18. August 2019

Ort: Schlengendeich 21, 21107 Hamburg – Wilhelmsburg

Tickets: 119€

Zuschauer: ca. 20.000

Line-Up: BILLIE EILISH | RIN | VON WEGEN LISBETH | JUNGLE | JON HOPKINS (LIVE) | PARCELS | MEUTE | BAUSA | AURORA | LOYLE CARNER | GIANT ROOKS | MONOLINK | HVOB (LIVE) | EX:RE | TWO FEET | BOY PABLO | NURA | JUJU | ENO | DRANSAL | AHZUMJOT | MINE | KAT FRANKIE | ANTJE SCHOMAKER | TUA | RIKAS | KARATE ANDI | CELO & ABDI | LARY | SHACKE ONE | CHRISTIAN LÖFFLER (LIVE) | DJ SEINFELD | YVES TUMOR | I HATE MODELS | LA FLEUR | WEVAL | BLOND | SKEGSS | HOCKEY DAD | THE CHATS | PISH | CARI CARI | YUKNO | NIKLAS PASCHBURG | TRISTAN BRUSCH | JIMOTHY | MATIJA | DIE ACHSE | CHANNEL TRES | FOLAMOUR | B.TRAITS | KERALA | DUST | CHANCHA VIA CIRCUITO | PARRA FOR CUVA (LIVE) | THE MAUSKOVIC | DANCE BAND | GOLDEN DAWN ARKESTRA | NACHTBRAKER | O´FLYNN | KETTAMA | CIEL | MARTHA VAN STRAATEN | RSS DISCO | JPATTERSSON | SHKOON | KOMFORTRAUSCHEN | M.RUX | BILLY CASO (LIVE) | JACE | SOME SPROUTS | ROBERTO BIANCO & DIE ABBRUNZATI BOYS | OOI | DAS MOPED | AMELI PAUL (LIVE) | ALEKSANDIR | GAVINCO | NENE H | DJ CLEA | VICTOR | MIAMI LENZ | STRUPPIE | BONFANTE | YOKI | KAMPF DER KÜNSTE POETRY SLAM | DEPRI DISKO | RADIOBALLETT mit dem KÖRPERKOLLEKTIV | BRITNEY BABY ONE MORE TIME uvm.

Homepage: https://www.msdockville.de/