MONSTERS OF LIEDERMACHING – Für alle

Oh, no, ein Studioalbum von den MONSTERS? Aber das geht doch nicht, wie können sie nur, das darf doch nicht sein! Oder? Mit dem 8. Album betreten die MONSTERS OF LIEDERMACHING Neuland, indem sie kein Livealbum veröffentlichen, sondern für “Für alle” ins Studio gegangen sind. Die anfänglich bereits angesprochenen Proteste werden sicherlich aufkommen, mit den wahnwitzigsten Begründungen, so, wie man es auch von anderen Bands kennt und so, wie es die MONSTERS selbst mit dem Opener “Scheiß CD” behandeln, der die Punkwurzeln sehr vieler Liedermacher aufgreift. Also, was erlauben sich die sechs Musiker bitteschön? Ein wirklich gutes Album erlauben sie sich, mit gewohnt guten, kurzweiligen, politischen oder ans Herz gehenden Liedermacherperlen. Allerweltssorgen, die Liebe zu Mensch und Tier, Drogen – sie alle werden hier mal wieder auf die Schippe genommen, dem geschärften Blick der sechs Herren unterzogen und in handgemachte Musik gekleidet, die zumeist, wie gewohnt, Mitsing- und Mittanzcharakter haben. Und ehrlich gesagt ist es auch sehr spannend, mal ganz ohne vorherigen “Liveeindruck” in ein Konzert der MONSTERS OF LIEDERMACHING zu gehen, oder? Gesagt sei nur: “Hunde sind ne Castingshow, Katzen sind voll Punkrock!”

Bewertung: 7,5/10 Veröffentlichungsdatum: 15.09.2017