MODESTE – Landale

MODESTE bespielen das Feld des deutschsprachigen Elektro-Pops und machen ihre Sache, um der abschließenden Bewertung schon einmal vorweg zu greifen, auch ziemlich gut. Dem Eröffnungsstück „Alles in Scherben“ haftet zwar noch eine deutliche 80er Jahre-Note an, im weiteren Verlauf dieser 5-Track-EP klingen die Pfälzer aber durchaus zeitgenössisch und modern. Dass MODESTE dabei eigentlich in klassischer Viererbesetzung mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug unterwegs sind, wird vor allem in „Wenn die Sonne blutet“ deutlich, denn hier tritt der Elektro-Einfluss in den Hintergrund und das Stück erinnert vielmehr an Indierock-Bands wie JUPITER JONES oder die KAFKAS. Insgesamt überwiegt auf „Landale“ aber der treibende und vor allem sehr tanzbare Elektro-Sound, der mit Sicherheit seine Anhängerschaft finden wird.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 22.02.2019