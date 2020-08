MIR EXPRESS – 4 track mind (7″)

Zugegeben, ich fand den Namen der „4 Track Mind“ Single-Serie anfangs etwas irreführend, denn ich bin zunächst davon ausgegangen, dass hier jeweils vier Lieder der beteiligten Künstler:innen präsentiert werden. Tatsächlich bezieht sich das Konzept jedoch darauf, dass die enthaltenen Songs ausschließlich auf einem alten 4-Spur Kassettenrecorder des Models „Tascam Porta Studio 244“ aufgenommen wurde. Das war es dann aber auch schon mit den Vorgaben dieses Konzeptes, denn stilistisch sind bei dem Projekt keine Grenzen gesetzt. Dementsprechend muss ich in diesem Fall die Zehenspitzen ziemlich weit ausstrecken, um über den Tellerrand blicken zu können, denn der „Industrial Boogie“ von MIR EXPRESS passt normalerweise überhaupt nicht in mein Beuteschema. Dafür harmoniert ihr analoger Synthesizer-Sound jedoch umso mehr mit dem bereits erwähnten 4-Spur-Konzept und brezelt vor allem bei gehobener Lautstärke richtig gut in die Gehörgänge. Die Single ist auf gerade einmal 130 Exemplare limitiert und kommt mit silbrig-glitzerndem Siebdruck-Cover.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 07.08.2020