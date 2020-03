MICHAEL WITTE – Der Hase Leben

Ein wirklich schöner Albumtitel, da kann man nichts sagen. Und auch die Songs auf “Der Hase Leben” sind recht ansprechend, wenn auch für mich etwas zu straight und poppig inszeniert und arrangiert. MICHAEL WITTE schreibt interessante Texte über das Leben und seine Auswüchse, die wir alle in verschiedenen Verästelungen kennen lernen und uns somit verstanden oder in den Arm genommen fühlen können. Was mich leider sehr stört (und andere sicherlich richtig begeistert), ist das Saxophon, denn mit diesem Instrument verbinde ich einfach nichts Gutes. Da kann weder MICHAEL WITTE, noch Tommy Schneller am Saxophon selbst etwas dafür, aber es lässt mein Herz für “Der Hase Leben” etwas kleiner werden. Interessant macht das Album hingegen durchaus der individuelle Sprechgesang von WITTE, der seine Stimme kennt und weiß, was er von ihr verlangen kann und muss. So ergibt sich zumeist ein wirklich schönes Klangbild und ein Album, das durch seine Texte zu überzeugen weiß. Wenn da nur nicht das Saxophon wäre. Tut mir leid. Ein poppiges Songwriteralbum, das manchmal nach einer langsamen Version von JA, PANIK oder einem Sideprojekt von PENDIKEL klingt, was nun wirklich nicht schlecht ist.

Bewertung: 6/10 Veröffentlichungsdatum: 07.02.2020