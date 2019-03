MASHA QRELLA – Live in der Pension Schmidt (Münster)

Jahrgang `75, geboren in Ost-Berlin, als ambitionierte Club-Gängerin elektronisch geprägt und Pionierin im Genre Indietronica: MASHA QRELLA gastierte zu Beginn der Tour 2019 nach Fulda (Rösterei Kaffeekultur) in Münster (Pension Schmidt), bevor es weiter Richtung GB geht (York, Newcastle, Hastings). Anders als elektronische Pop-Musik der Marke JULIA HOLTER, BARBARA MORGENSTERN oder auch CHAIRLIFT steht bei MASHA QRELLA das Songwriting im Zentrum des Schaffens, weniger der Elektrobeat. Live erinnert dies mitunter an beste CONTRIVA Zeiten. Unterstützt durch Hannes Lehmann & Robert Kretzschmar an Schlagzeug, Gitarre, Keys sowie digitalen und analogen Effektgeräten fesselt MASHA QRELLA die Zuhörer von der ersten bis zur letzten Minute. Alles sitzt, alles passt. Mal scheppert das Schlagzeug, dann streicht es jazzig, Effektgeräte knarzen und knistern, der Bass treibt markant – wie bei Live-Auftritten von TORTOISE oder STEREOLAB trägt sich das Ensemble ganz selbstverständlich und wie von selbst. Einfach großartig.

Neben einiger Songs vom Album „Keys“ (2016) werden auch Stücke vom älteren „Analogies“ (2012) gespielt, beide erschienen auf MorrMusic. Im Herbst 2019 wird dann auf Staatsakt veröffentlicht, einen Vorgeschmack gibt es mit der EP „Day after Day“ – richtig: hier finden sich vor allem deutsche Texte. Und da versinkt dann doch der ein oder andere Gast ganz andächtig in seinem Ohrensessel in der Pension – denn da ist sie, die Geschichtenerzählerin MASHA QRELLA, und zieht dich in den Bann.

Ein wahrhaft spannendes und tolles Konzert!

Datum: 17.03.2019

Ort: Pension Schmidt, Alter Steinweg 37, 48143 Münster, https://www.pensionschmidt.se/

Zuschauer: etwa 60, auf jeden Fall zu wenige für so große Kunst

