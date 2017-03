MARTINEZ – So far…

MARTINEZ machen es einem nicht leicht. So überhaupt nicht leicht. Denn sie lassen sich sehr schwer einordnen. Ist das jetzt Chillout? Oder doch Wave? Oder schlicht Pop mit elektronischen Einflüssen und Wurzeln? Ganz egal, nennen wir es einfach Deeplectro. Oder so. Auf jeden Fall ist die Musik auf “So far…” sehr ansprechend – und erst diese Stimme, die sich zwischen BJÖRK und ALISON MOYET wie spielerisch leicht hin und her bewegt, dabei zart tänzelnd von musikalischem Blütenblatt zu Blütenblatt hüpfend. Das Ganze auf einem stets recht flächig ausgelegten Instrumentalteppich, der den Hörer schnell ins Träumen bringt, weit, weit fort vom rauschenden Großstadtverkehr und den Alltagssorgen, den Blick auf und in die Weite. Denn “So far…” versprüht Weite, das Gefühl von Freiheit und Kraft, lässt dabei jede Menge Raum für die eigenen Gedanken und Gedankenspiele, setzt sich dennoch stand- und dauerhaft im Hirn fest. Und das liegt nicht zuletzt an der wirklich traumhaft schönen Stimme Valerias. Einfach verzückend schön. Und dass es ihnen dann auch noch gelingt, eine wundervolle Coverversion von THE CUREs “Pictures of you” hinzuzaubern, setzt dem Gesamtwerk die Krone auf.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 13.01.2017