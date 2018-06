Maifeld Derby 2018

Im letzten Jahr waren wir vom blueprint-fanzine erstmals beim Maifeld Derby dabei, und seitdem steht fest, dass das Festival in Mannheim einen festen Eintrag in unserem Terminkalender hat.

Denn das Maifeld Derby sticht positiv aus dem Gros der hiesigen Festivals heraus, setzt weniger auf große Namen, dafür aber umso mehr auf ein geschmackssicheres, vielfältiges Programm aus den Bereichen Indie, Elektro, Hiphop und artverwandten Stilen, wobei der Begriff “Geheimtipps” hier in die Realität umgesetzt wird.

Insgesamt werden vom 15. bis 17. Juni 2018 am MVV Reitstadion/ Maimarktgelände in Mannheim über 60 Bands auf vier verschiedenen Bühnen auftreten, wobei man als Zuschauer die Wahl zwischen der Bühne im Palastzelt und der Fackelbühne an der frischen Luft hat, sowie dem Parcours d’amour auf der Tribüne des Reitstadions und dem kleinen Brückenaward Zelt.

Hier die Fakten:

Datum: 15.-17.06.2018

Ort: MVV Reitstadion/ Maimarktgelände in Mannheim (Xaver-Fuhr-Straße 101)

Links: www.maifeld-derby.de, www.facebook.com/maifeldderby

Bands: 5K HD, ALDOUS HARDING, ALEX CAMERON, ALL THEM WITCHES, ATNA, BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB, BROTHER GRIMM, CHOCOLAT, COCAINE PISS, DÄLEK, DEERHUNTER, EDITORS, EELS,EMIRSIAN, FENNE LILY, FIBEL, GEORGE FITZGERALD, GOLDEN DAWN ARKESTRA. GOLDROGER, GREAT NEWS, GUS DAPPERTON, HINDS, HYSTERESE, IBEYI, ILGEN-NUR, JON HOPKINS, KAT FRANKIE, KID SIMIUS, KLANGSTOF, KREISKY, LASSE MATTHIESSEN, LEYYA, LIRR, ME AND REAS, MIKAELA DAVIS, NEUROSIS, NILS FRAHM, ORI, PAPIER, PHANTOM WINTER, RHYE, SAM VANCE-LAW, SICK: SHORE, SIND, STEIN, SUDAN ARCHIVES, TAMINO, TANK AND THE BANGAS, THE KILLS, THE WOMBATS, THIS IS THE KIT, TRISTAN BRUSCH, V.O., WARMDUSCHER, WICCA PHASE SPRINGS ETERNAL, WOLVES IN THE THRONE ROOM, YAMANTAKA // SONIC TITAN, YELLOW DAYS, YOUNG FATHERS