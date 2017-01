LIKE A MOTORCYCLE – High hopes

Den Damen von LIKE A MOTORCYCLE eilt ein exzellenter Live-Ruf voraus. Und tatsächlich, wenn man sich die Punkrock-Smasher „Dead finger“, „High hopes“ und „Punk one“ anhört, fühlt man sich glatt an Bands wie MARY´S KIDS oder THE BABOON SHOW erinnert. Doch leider können die Kanadierinnen dieses enorme Energielevel in den übrigen Liedern nur selten erreichen. Zwar schwingt auch in den übrigen Stücken stets eine gehörige Portion Dreck mit, doch tempomäßig wird mindestens ein Gang runtergeschaltet. Dann schimmert hier mal ein wenig Grunge, dort mal ein wenig noisiger Indie-Sound durch. In diesen Momenten fehlt mir irgendwie der letzte Kick, um uneingeschränkt den Qualitäts-Daumen steil nach oben recken zu können. Auf der Bühne würde ich LIKE A MOTORCYCLE trotzdem gerne mal sehen. Vielleicht können sie mich dann ja endgültig überzeugen.

Bewertung: 6,5/10 Veröffentlichungsdatum: 02.09.2016