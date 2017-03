LIGHTKULTUR – s/t

LIGHTKULTUR gehörten einst zu jener Sorte Bands, die sich im Laufe der Jahre in ihrer Heimat zwar eine nicht zu unterschätzende Fanschar erspielt haben, denen über die Stadtgrenzen hinaus aber ansonsten keinen große Aufmerksamkeit zuteil wurde. Genau 10 Jahre nach ihrer Auflösung trauen sich die Berliner nun wieder an die Öffentlichkeit und nehmen sich dabei selber nicht allzu ernst: „Guten Tag, hier sind wir wieder – Hallihallo, wir sind wieder da – Fett und grau und alt und hässlich – spielen wir wieder Superstar“ singen sie im Opener „Helden“ und nehmen somit potentiellen Nörgelfritzen direkt mal den Wind aus den Segeln. Ansonsten machen LIGHTKULTUR genau dort weiter, wo sie vor einer Dekade aufgehört haben und liefern in den fünf Tracks dieser EP ihre gewohnte Mischung aus Spaß-Rock und Pop-Punk ab. Das Stück „Drachen“ zielt aus meiner Sicht zu offensichtlich auf Publikumsanimation ab, während mich „Nintendo“ mit seinem Offbeat-Part auf angenehme Art an die WOHLSTANDSKINDER zu „Poppxapunk“-Zeiten erinnert. Und mit „Das Geständnis“ ist den Hauptstädtern zum Ende hin sogar noch ein kleiner Hit gelungen – bleibt also mit Spannung abzuwarten, ob diese Reunion nachhaltig, oder nur von kurzer Dauer ist.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 03.03.2017