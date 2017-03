LAWGIVER – s/t

Es ist ein ganz schönes Brett, dass uns LAWGIVER hier um die Ohren hauen. Die Truppe aus Malmö bedient sich munter aus den Töpfen Hardcore, Metal und Rap und weckt damit dezente Erinnerungen an Bands wie BIOHAZARD oder den legendären „Judgment Night“-Soundtrack. Allerdings mit dem Unterschied, dass LAWGIVER in Gestalt von BEYOND PINK-Drummerin Phat Pat eine Sängerin hat, die den Liedern mit ihrer kraftvollen Stimme zugleich einen Hauch von Riot Girl-Charme verleiht. Das Quintett liefert somit eine moderne Crossover-Interpretation ab, die meistens direkt in die Fresse haut, manchmal aber auch mit ordentlich Groove („Wasted on me“) zu Werke geht. Abgesehen davon, dass sie beim Songwriting nach meinem Geschmack etwas mehr auf den Punkt kommen könnten, liefern LAWGIVER hier ein solides Werk ab, dass zusätzlich zu den regulären fünf Liedern auch noch drei weitere Bonustracks (darunter ein Cover des FAITH NO MORE-Songs „Surprise! You´re dead!“) enthält. Passt!

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 13.03.2017