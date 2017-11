Kurz & schmerzlos (Juli – September 2017) – CD-Besprechungen in aller Kürze

(so) “Lies keine Online-Kommentare.” Irgendwann muss ich mir diesen Satz wohl mal tätowieren lassen, denn immer wieder verstoße ich gegen diese, meine eigene Grundregel und verderbe mir damit oftmals den ganzen Tag. Statt mich damit zu beschäftigen, sollte ich vielleicht sehr viel öfter den CD-Stapel, der sich alle paar Wochen vor mir auftürmt, nicht nur ansehen, sondern auch abbauen. Vielleicht käme es dann auch zu etwas weniger “k&s”-Beiträgen meinerseits… vielleicht aber auch nicht. Es wäre möglicherweise mal einen Versuch wert, aber – und hier schließt sich der Teufelskreis – dann steht da wieder ein Beitrag auf Facebook oder Twitter oder oder und ich lasse mich doch wieder zum Klick auf “alle Antworten zeigen” verführen und bin für den Rest des Nachmittages genervt. Dabei gibt es ja auch schon im Offline-Leben genügend Dinge, die einen bis zur Weißglut treiben und den letzten Nerv rauben können. Wieso also halte ich mich nicht einfach an meine eigene Grundregel? Leider weiß ich darauf keine Antwort. Was ich aber weiß, ist, dass es wieder einmal ein buntes Sammelsurium verschiedenster Musiken bei unseren Kurzrezensionen gibt. Also, lest die, während ich versuche, keine Online-Kommentare zu lesen.

ABLE BAKER FOX – “Visions” (Label: Arctic Rodeo, VÖ: 25.08.2017)

(jg) Interessant… Erst war das Original (in diesem Fall COALESCE, CASKET LOTTERY und die von mir sehr vergötterten SMALL BROWN BIKE), 2008 folgte dann eine neue Band (ABLE BAKER FOX) mit Leuten von den oben genannten Bands, und im Jahre 2017 sind wir bei der Reunion der Nachfolgeband angekommen. Manchmal bemerkt man sein Alter auch anhand von nebensächlichen Fakten.

Ihren markanten Stil haben ABLE BAKER FOX beibehalten, wobei man die Emo-/Postcore-Wurzeln und Ähnlichkeiten mit BILLY TALENT und SPARTA (auch so eine Nachfolge-Band) nach wie vor klar heraushört. Doch verglichen mit den Originalen (SMALL BROWN BIKE bzw. AT THE DRIVE-IN) können ABLE BAKER FOX genauso wenig die Fußstapfen ihrer großen Vorgänger ausfüllen wie damals SPARTA. Zwar hört man auch bei ABLE BAKER FOX noch immer den Gesang von SMALL BROWN BIKE durch, aber das, was SMALL BROWN BIKE für mich ausgemacht hat, die vielfach übereinandergeschichteten Gitarrenmelodien, fehlen hier leider. Wenn man es aber schafft, dieses Album nicht zu vergleichen, hat man ein durchdacht komponiertes Album mit angenehmem Retrocharme. (7)

BELIEFS – “Habitat” (Label: Outside Music, VÖ: 22.09.2017)

(so) Ziemlich kranke, elektronische Musik, irgendwo zwischen Psychedelic und Industrial. Oder auch ganz woanders. Jedenfalls so ein bisschen APHEX TWIN trifft ALIEN SEX FIEND. Oder auch ganz anders. Gewöhnungsbedürftig allemal, was die Kanadier von BELIEFS uns hier anbieten, ganz sicher nichts fürs Ebenmalzwischendurchhören. Eher für die stillen Stunden zwischen Mitternacht und frühem Morgen, wenn die Gedanken sowieso schon kreisen. (6)

BEN LUKAS BOYSEN & SEBASTIAN PLANO – “Everything” (Label: Erased Tapes, VÖ: 28.07.2017)

(so) Hm. Soundtracks sind ja immer so eine Sache, Soundtracks zu Computerspielen noch mal etwas mehr. Aber den beiden Herren gelingt hier eine sehr packende, emotionale musikalische Reise durch eine Phantasielandschaft, die einlädt, sich auf die Rückbank zu setzen und die Fahrt einfach zu genießen. In ihrer Stimmigkeit und Besonderheit erinnert diese Musik an DEAD CAN DANCE, aber auch sehr viele klassische Momente werden eingefangen und zu neuem Leben erweckt. Ein Soundtrack der etwas anderen, etwas besonderen Art. (7)

CAMORRA – “Mourning, resistance, celebration” (Label: Arctic Rodeo, VÖ: 14.07.2017)

(jg) Was macht eigentlich J Robbins (u.a. JAWBOX, BURNING AIRLINES, CHANNELS)? Und was ist aus Jonah Matranga von FAR, NEW END ORIGINAL und ONELINEDRAWING geworden? Sie haben zusammen mit Zach Barocas (JAWBOX, BELLS) eine neue Supergroup namens CAMORRA gegründet und als Gäste außerdem Janet Morgan (CHANNELS) und Mitglieder von WAR ON WOMEN und THE PAUSES eingeladen. Doch wo mitunter die Gefahr besteht, dass viele Köche den Brei verderben, kommt hier tatsächlich eine sehr vielversprechende EP dabei heraus, die musikalisch angenehm erwachsen klingt und zudem durchdachte politische Texte bietet. Wenn dann auch noch, wie in diesem Fall, das Artwork stimmt, kann man nur ein ganz großes Lob aussprechen und darauf hoffen, dass bald ein Album folgen wird. (8,5)

CRAIG CASSLER – “Find my way” (Label: Eigenregie, VÖ: 25.08.2017)

(so) Etwas öder 08/15-Songwriter-Kram, leider. Im Hintergrund wimmert teilweise eine Gitarre um Hilfe, im Vordergrund versucht sich CRAIG CASSLER an seinen Vorbildern. Gelingt nur zum Teil. Leider. Überhaupt viel „leider“ beim Hören dieses Albums, das es nicht schafft, aus den überfüllten Gewässern der Singer/Songwriter als Schnellboot hervorzustechen. Leider. Das sagte ich schon. (3.5)

FRÄULEIN BRECHEISEN – “Supergrattler” (Label: In gute Hände, VÖ: 06.10.2017)

(so) Irgendwo zwischen NDW, wie man sie von DAF kennt, und Disco-Gestampfe ordnen sich FRÄULEIN BRECHEISEN ein, haben dabei durchaus überzeugende Werke (wie „Zeitgeist“ oder „Dystopie“), leider aber auch solche, die an die Schmerzgrenze und teils darüber hinaus gehen („Bad Disko“) im Gepäck. Als würden GLADBECK CITY BOMBING plötzlich Popfunk machen. Von himmelhochjauchzend bis ohmeingott ist alles dabei. (6)

JOHNNY FIREBIRD // MOTOR CITY MAYHEM – Split-Single (Label: Ghost Town Noize, VÖ: 29.09.2017)

(jg) R’N’R News im Artwork der GUNS ‘N‘ ROSES als Split-Single zweier befreundeter Bands aus Regensburg und Stuttgart, die beide dem Biker-Rock frönen und auf dieser Split jeweils einen eigenen Song und ein Cover (CARDIGANS bzw. STOOGES) zum Besten geben. Während die Handbremse bei JOHNNY FIREBIRD leider noch etwas angezogen klingt, rocken vor allem MOTOR CITY MAYHEM im Stile der alten HELLACOPTERS und BACKYARD BABIES nach vorne, was den Kauf dieser weißen 7“ durchaus rechtfertigen sollte. (6,66)

LESBIAN RANK INGFERNO – „Best Stoff“ und „Fürst Pückler“ (Label: Eigenregie, VÖ: out now)

(jg) Eieiei… Selten eine dermaßen dilettantisch produzierte Musik gehört. Zwischen Schlager und Punk anzusiedeln hat „Ing Ferno“ alle Songs alleine eingespielt, wobei sein Humor zwischen sexistisch und klamaukig hin und her pendelt. Laut Eigenaussage hat er auf „Best Stoff“ die am wenigsten schlimmen Lieder der bisherigen vier Alben versammelt, die auf Folterinstrumenten eingespielt wurden. Versehen wurde das alles mit Songtiteln wie „Du musst seine Mutter bumsen“, „Ich freu mich so auf Malle“, „Ökoschlampe (pro)“ und „Meine Freundin ist ne Les-Bitch“. Schade, dass man CDs nicht im Klo runterspülen kann. (0)

NOSOYO – “Resonate” (Label: Freudenhaus Records, VÖ: 25.08.2017)

(so) Indiepop mit der Betonung auf der Pop-Silbe. Sehr mainstreamig, mit einem teils anstrengenden weiblichen Gesang, der in den überzeugenden Momenten an BJÖRK erinnert. In den weniger überzeugenden Momenten wirkt das, was NOSOYO machen, doch etwas zu sehr in Richtung DSDS produziert, eben doch etwas zu sehr in Richtung Mainstream und Masse. Schade, da wäre mehr möglich gewesen. (5)

OUR CEASING VOICE – “Free like tonight” (Label: Eigenregie, VÖ: 25.08.2017)

(so) Eine Stimme, so dunkel wie die dunkle Nacht, dazu Riffs, die mit dem dicken Rock-Edding geschrieben sind, irgendwie düster und irgendwie doch so hell und irgendwie doch positiv. Etwas unschlüssig und doch fasziniert sitzt man nun vor den Boxen und lauscht „Free like tonight“. Schlecht ist das wirklich nicht, was die Österreicher uns hier anbieten. Nehmen wir gerne mal so an. (6,5)

PEROPERO – “Lizards” (Label: Panta R+E, VÖ: 01.09.2017)

(jg) Das Artwork könnte auch von einem Stanley Kubrick-Film der Siebziger Jahre stammen, musikalisch gibt es jedenfalls noch keine Aufschlüsse darüber, wohin die musikalische Reise mit PEROPERO führt. Das ist tatsächlich auch nicht ganz so einfach einzugrenzen, denn im Grunde streifen die beiden Berliner so ziemlich alle Stile von Progressive Rock, Noise, Jazz, Death Metal und Math Rock, die sich ihnen in den Weg stellen. Unglaublich, dass PEROPERO nur aus zwei Leuten bestehen. Wahrscheinlich am ehesten für Fans von MELVINS, DYSE und MR. BUNGLE geeignet, gelegentlich schauen auch SYSTEM OF A DOWN um die Ecke. Nicht ganz unpassend supporten sie aktuell THE HIRSCH EFFEKT auf ihrer Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. (6)

REVEREND & THE MAKERS – “Death of a king” (Label: Cooking Vinyl, VÖ: 22.09.2017)

(jg) Hierzulande sind die Briten zwar noch recht unbekannt, aber nach gemeinsamen Touren mit THE LIBERTINES, OASIS und ARCTIC MONKEYS und fünf UK Top 20-Alben dürfte sich das so langsam ändern. Und die Chancen stehen mit ihrem sechsten Album, das sie in Thailand aufgenommen haben, gar nicht mal so schlecht, selbst wenn ihre beiden bevorstehenden Konzerte in Deutschland kurzfristig abgesagt werden mussten. Mit ihren hymnischen Melodien dürften sie die Fans von OASIS erreichen, in den Momenten, wo die Songs etwas mehr nach vorne rocken, locken sie bestimmt Leute auf den Dancefloor, die sonst zu JET oder KINGS OF LEON abgehen. (7)

