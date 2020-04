JOHNNY REGGAE RUB FOUNDATION – Trouble

Was fällt einem unvoreingenommenen Betrachter zuerst auf? Klar, der Bandname. Schon mal ziemlich genial, in Anlehnung an den 1971 veröffentlichten Song „Johnny Reggae“ von THE PIGLETS. Hier wurde die Stoßrichtung gleich schon vorgegeben. Rocksteady, Classic-Ska und Dirty-Reggae aus deutschen Landen. Paradigmenwechsel bei JOHNNY REGGAE RUB FOUNDATION und das schon beim Zweitwerk “Trouble”. Das prägnante Fußschlagzeug haben die Kölner im Proberaum gelassen und durch einen vollwertigen Schlagzeuger ersetzt. Mir gefällt die Scheibe von JOHNNY REGGAE RUB FOUNDATION recht gut. Dominantes und treibendes Orgelspiel, guter männlich-weiblicher Wechselgesang, genau der richtige Sound für die nächste Tänzerfraktur. Selbstverständlich drängt sich hier der Vergleich zu den AGGROLITES auf, bei dem herausragenden Song „Shut up“ ist hier auch ziemliche Passgenauigkeit vorhanden. Aber auch langsamere Stücke wie „Who cares“ oder „“Blue skies ahead“ wissen zu überzeugen, hier funktioniert das Prinzip Offbeat-Zeitmaschine. Gespür für Melodien, eingängige Produktion, authentischer und groovender Suedehead-Sound mit viel Herzblut.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 14.02.20