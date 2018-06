JOHNNY REGGAE RUB FOUNDATION – This is Ska (7″)

Spätestens seit der Veröffentlichung ihres letztjährigen Debüt-Longplayers „No bam bam“ erfreuen JOHNNY REGGAE RUB FOUNDATION einer relativ großen Aufmerksamkeit in der Ska-Szene. Mit „This is Ska“ schieben das dänische Trio nun eine 7inch-Single hinterher, mit der sie dem gleichnamigen, im sächsischen Rosslau stattfindenden Festival eine eigene Hymne widmen. Der Song erinnert an den typischen Trojan-Sound der späten 1960er Jahre und dürfte somit ein Leckrerbissen für Fans des Traditional-Ska sein. Der Song auf der B-Seite hört auf den Namen „Oi oi oi“, ist aber selbstverständlich kein Streetpunk-Stück, sondern ebenfalls eine typische Skinhead Reggae-Nummer. Aufgrund des Gesangsstils von Sängerin Chrissy erinnert das Stück ein wenig an den ollen JUDGE DREAD, wenngleich ohne dessen klamaukigen Unterton. Macht unterm Strich also zwei Lieder, die das Offbeat-Rad zwar nicht neu erfinden, aber durchaus Spaß machen. Wer diese Single sein Eigen nennen will sollte sich allerdings ran halten, denn das Teil ist streng limitiert.

Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 29.06.2018